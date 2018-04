Ulkomaat

WHO: Kemikaali-iskussa Syyrian Doumassa jopa 500 altistunutta

Syyrian Doumassa yhteensä noin 500 ihmistä altistui myrkkykemikaaleille viime lauantaina, ilmoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. Altistuneista kymmenet menettivät henkensä.