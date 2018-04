Ulkomaat

Ainakin 20 kuoli väkivaltaisessa vankilapakoyrityksessä Brasiliassa

Brasilia Vankilan seinä räjäytettiin.

Brasiliassa ainakin 20 ihmistä on kuollut väkivaltaisessa vankilapakoyrityksessä. Aseistautunut ryhmä yritti räjäyttää yhden vankilan seinistä auttaakseen vangit pakoon. Ilmeisesti myös vangit olivat saaneet käsiinsä aseita pakoyritystä varten.



Varmasti tiedossa olleista kuolonuhreista 19 on vankeja tai hyökkääjiä ja yksi on vanginvartija. Lisäksi ainakin neljä vartijaa haavoittui, ja yhden heistä vammat ovat vakavia.



Toistaiseksi ei ole tiedossa, pääsikö vankeja pakoon sekasortoisessa tilanteessa.