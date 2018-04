Ulkomaat

39 m/s myrsky­tuulet moukaroivat Uuden-Seelannin suurinta kaupunkia – viran­omaiset: ”Pysykää kotona”

Uutistoimisto Reuters kertoo, että puuskissa tuulennopeus on kohonnut noin 39 metriin sekunnissa. Vahingoilta ei ole vältytty Pohjoissaaren suurimmassa kaupungissa Aucklandissa. Puita ja sähkölinjoja on katkennut, ja yli 100 000 kotitaloutta ja yritystä on vailla sähköjä.Sähkönjakelija Vector on arvioinut, että vaurioiden korjaaminen voi kestää useita päiviä.Viranomaiset ovat kehottaneet Aucklandin 1,3 miljoonaa asukasta pysymään kotona, jos suinkin mahdollista.– Ympäri Aucklandia on vaurioita viime yön kovan myrskyn jäljiltä... matkustakaa vain jos teidän on pakko, Aucklandin kaupunki tiedotti verkkosivuillaan keskiviikkona.Pohjoissaarta moukaroinut myrsky alkoi jo tiistaina Uuden-Seelannin aikaa ja sen odotetaan kestävän vielä joitakin päiviä. Toisella Uuden-Seelanin pääsaarista, Eteläsaarella, on satanut vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen aikaisin lunta ja Pohjoissaaren keskisissä osissa on nähty pyörremyrskyjä.Lentoyhtiö Air New Zealand on arvioinut, että myrsky saattaa vaikuttaa myös lentojen peruuntumisiin.Suomessa Ilmatieteen laitos määrittelee hirmumyrskyn tuuleksi, jonka nopeuden 10 minuutin keskiarvo ylittää 32 metriä sekunnissa.