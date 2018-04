Murtovarkaan surmasta vapautettu 78-vuotias ei ole voinut palata kotiinsa – varkaan muistoalttari pöyristyttää naapurustoa

Ulkomaat

Murtovarkaan surmasta vapautettu 78-vuotias ei ole voinut palata kotiinsa – varkaan muistoalttari pöyristyttää





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämä miesparka ja hänen vaimonsa eivät ole turvassa omassa kodissaan”