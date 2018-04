Ulkomaat

Israel teki ilmaiskun Gazaan – mielenosoittajat vaativat päästä takaisin koteihinsa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan armeijan ilmoituksen mukaan ilmaisku tehtiin palestiinalaisjärjestö Hamasin hallussa olevaan kohteeseen. Kenenkään ei tiedetä kuolleen iskussa.Israelin mukaan ilmahyökkäys oli vastaisku palestiinalaisille, jotka kuljettivat räjähteitä Israelin puolelle sunnuntaina.Gazan terveysministeriön mukaan 30 palestiinalaista on kuollut mielenosoituksissa ja yhteenotoissa Israelin joukkojen kanssa Gazan alueella viimeisten 10 päivän aikana.Maaliskuun lopulla ”Suureksi paluumarssiksi” nimetyn mielenosoituksen aloittaneet palestiinalaiset vaativat, että Israelin valtaamilta alueilta paenneet ihmiset päästettäisiin takaisin omiin ja sukujensa koteihin.Israelin armeija on ilmoittanut ampuvansa kohti mielenosoittajia, jotta he eivät voisi vahingoittaa Gazan alueen Israelista erottavaa olevaa aitaa.