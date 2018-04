Ulkomaat

Yhdysvallat ja Ranska kiistävät tehneensä iskun Syyrian hallituksen lentotukikohtaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäilty kaasuisku tuomittu voimakkaasti

USA teki viime vuonna iskun Syyrian armeijan kentälle