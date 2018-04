Ulkomaat

Järjestöt: Turvaan hakeutuneita lapsia kuollut kaasuiskussa – ”Tämä on todella tuomittavaa”

Otsikon alla olevalla videolla Reutersin välittämää kuvamateriaalia kaasuiskun uhreiksi joutuneista lapsista, joita autetaan sairaaloissa. Kuvamateriaali saattaa järkyttää.

Yhdysvallat vaatii Venäjää tilille





"Sadoilla on oireita"





Moukarointi jatkuu