Venäjä kiistää Syyrian kaasuiskun 8.4. 13:16

Venäjän mukaan alueelle voidaan lähettää venäläisiä asiantuntijoita osoittamaan syytökset perusteettomiksi.

Venäjän mukaan alueelle voidaan lähettää venäläisiä asiantuntijoita osoittamaan syytökset perusteettomiksi heti, kun kapinalliset ovat menettäneet asemansa Itä-Ghoutassa.



Kapinallisalueella toimivien ryhmittymien mukaan viimeaikaisissa ilmaiskuissa on kuollut kymmeniä ihmisiä ja uhreilla on oireita, jotka viittaavat altistumiseen kloorikaasulle. Sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan ilmaiskut ovat jatkuneet tänään.