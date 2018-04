Syyrian hallitusta epäillään taas tuhoisasta kaasuiskusta – Yhdysvallat selvittää ”erittäin järkyttäviä” tietoja

Ulkomaat

Syyrian hallitusta epäillään taas tuhoisasta kaasuiskusta – Yhdysvallat selvittää ”erittäin järkyttäviä” tieto

Syyrian Itä-Ghoutassa on viime päivinä kuollut kymmeniä siviilejä ilmaiskuissa.

Yllä olevalla videolla kuvaa Syyrian Itä-Ghoutaan tehdyistä iskuista ja sotatoimista.





