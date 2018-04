Ulkomaat

Saksan yliajo tapahtui Tukholman iskun vuosipäivänä – 6 joukkosurmaa, jotka autoilla on tehty Euroopassa

Juuri nyt

Saksassa useita on kuollut auton ajettua väkijoukkoon. Euroopassa on tehty 2016–2017 monta tuhoisaa iskua autoilla.

Ilta-Sanomat seuraa Saksan tragediaa hetki hetkeltä tässä artikkelissa https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005633165.html .

Ainakin neljä ihmistä on kuollut lauantaina iltapäivällä Münsterin kaupungissa Saksassa, kun toistaiseksi tuntematon henkilö ajoi autolla väkijoukkoon. Yksi kuolleista on epäilty, joka riisti oman henkensä.Euroopassa on tehty vuosina 2016–2017 useita tuhoisia iskuja autoilla. STT kokosi niistä kuusi:– Elokuussa 2017 Barcelonassa 13 ihmistä kuoli ja yli sata loukkaantui, kun heidän päälleen ajettiin pakettiautolla Barcelonan suositulla La Rambla -kävelykadulla.– Kesäkuussa 2017 Lontoossa seitsemän ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui, kun kolme miestä ajoi pakettiautolla jalankulkijoiden päälle ja puukotti sen jälkeen ihmisiä.– Huhtikuussa 2017 Tukholmassa viisi ihmistä sai surmansa ja 15 loukkaantui, kun mies ajoi kuorma-autolla väkijoukkoon kaupungin keskustassa.– Maaliskuussa 2017 Lontoossa viisi ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui, kun mies ajoi auton väkijoukkoon Westminsterin sillalla ja puukotti poliisia parlamenttitalon luona.– Joulukuussa 2016 Berliinin joulutorilla 12 ihmistä kuoli ja viitisentoista loukkaantui, kun rekka ajettiin ihmisjoukkoon.– Heinäkuussa 2016 Nizzassa mies ajoi kuorma-auton väkijoukkoon rantakadulla, jolloin yhteensä 86 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui.