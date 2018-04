Ulkomaat

Auto ajoi väkijoukkoon Saksassa: Ainakin 3 kuollut, kymmeniä loukkaantunut

Päätapahtumat

Törmäys tapahtui lauantaina iltapäivällä Münsterin kaupungissa Saksassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltion pohjoisosassa.Paikalta tulleiden valokuvien mukaan auto oli ilmeisesti ajanut ravintolan edustalla olleelle terassille Münsterin vanhassa kaupungissa.Spiegelin mukaan viranomaiset olettavat kyseessä olleen tahallinen isku. Lava-autoa ajaneen henkilön kerrotaan ampuneen itsensä iskun jälkeen.Rheinische Postin poliisilähteistä saamien tietojen mukaan kuolleita on kolme ja noin 30 loukkaantunut. Lehden mukaan poliisi on vahvistanut epäillyn ampuneen itsensä.– Useita on kuollut, luultavasti myös epäilty, kertoi poliisin tiedottaja Reutersille.Loukkaantuneita hoidetaan jalkakäytävillä.– Yhteensä altistuneita on noin 50, kertoo palolaitoksen tiedottaja Westfälischen Nachrichten -lehdelle.Useita poliisi- ja paloautoja sekä ambulansseja on paikalla.Poliisi kehottaa ihmisiä pysyttelemään pois vanhan kaupungin alueelta, paikallisen Kiepenkerl-ravintolan edustalta.Kiepenkerl on vanhassa kaupungissa sijaitseva perinteinen, paikallisten ja turistien suosima ravintola.