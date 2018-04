Ulkomaat

Unkarissa vaalit sunnuntaina – Orbanin Fidesz-puolue ennakkosuosikki

Mielipidekyselyissä Fideszillä on ollut 20–30 prosenttiyksikön etumatka äärioikeistolaiseen Jobbikiin.

Pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolueen odotetaan jatkavan Unkarin johdossa myös sunnuntain parlamenttivaalien jälkeen. EU:hun kriittisesti suhtautuva ja maahanmuuttoa sekä islamia kiihkeästi vastustava Orban on ollut pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 2010.



Mielipidekyselyissä Fideszillä on ollut 20–30 prosenttiyksikön etumatka seuraavaksi suurimpaan puolueeseen, äärioikeistolaiseen Jobbikiin. Opposition hajanaisuus onkin ollut yksi selitys Orbanin vallan jatkumiselle. Myös maan vaalijärjestelmää on uudistettu tavalla, joka suosii valtapuoluetta.



Muun muassa YK on arvostellut Orbanin Unkaria kansalaisjärjestöjen sekä tiedotusvälineiden vapauden rajoittamisesta sekä vähemmistöihin kohdistuvan vihapuheen sallimisesta.



Pääministeri on puolestaan ottanut maalitaulukseen unkarilaissyntyisen amerikkalaisen suursijoittajan George Sorosin, jota hän syyttää sekaantumisesta Unkarin politiikkaan. Orbanin mukaan oppositio haluaa Sorosin tuella avata Unkarin rajat maahanmuuttajille.