Vanhus puukotti kotiinsa tunkeutuneen murtovarkaan Britanniassa – eläkeläistä uhkaa syyte henkirikoksesta

Kuollut mies oli huijannut vanhuksia ennenkin





”Sankari, eikä yhteiskunnan vihollinen”





Naapurustossa pelätään seuraavaa ryöstöä