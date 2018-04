Ulkomaat

Times: Britannia kertoi liittolaisilleen Salisburyn hermomyrkyn olevan peräisin Shihanyn sotilastukikohdasta

Julia Skripal paranee päivä päivältä