Ulkomaat

Tämä Skripalien myrkytyksestä tiedetään: Tappava hermo­myrkky saatettiin sumuttaa sisään kodin etuovesta

Katso jutun alusta video Julia Skripalin ensimmäisestä julkisesta lausunnosta myrkytyksen jälkeen.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aihetodisteet Venäjää vastaan





Kina tutkimuksista









Venäjän puolustus





Mitä seuraavaksi?





Puhuvatko uhrit?