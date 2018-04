Ulkomaat

”Zombipesukarhut” pelästyttävät ihmisiä Ohiossa – hoipertelevat, hyökkäävät ja tunkeutuvat taloon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla Coggeshall kertoo kohtaamisestaan pesukarhun kanssa.