Madsen-käräjät hetki hetkeltä: Poliisi löysi sukellusveneestä kameran, mutta veti vesiperän

Päätapahtumat 47 min. sitten Sukellusveneestä löytyi kamera 10:53 Madsenin ex-vaimoa ei kuulla Istunnossa 10 minuutin tauko Ennen taukoa myös puolustus perhetyi vielä tutkintamateriaaliin. Sukellusveneen sisältä otettujen kuvien osalta puolustus huomautti, että Nautilus oli upotessaan täyttynyt vedellä. Syyttäjä mainitsi sukellusveneestä löydetyt verijäljet Syyttäjä nosti torstaina esiin myös sukellusveneestä löytyneet verijäljet ja niistä otetut valokuvat. Syyttäjä toivoo tuomariston katsovan lisäksi myös kuvia hiuksista, joita löytyi sukellusveneen vessasta. Syyttäjä kertaa Nautiluksen liikkeitä kohtalokkaana iltana Syyttäjä kertaa oikeudessa Nautilus-sukellusveneen liikkeitä illan ja yön osalta, jolloin Kim Wall sai surmansa. Sukellusveneen liikkeitä näytetään istuntosalissa myös kartalla. Madsen ei nosta katsettaan karttaan. Sukellusveneestä löytyi kamera Sukellusveneestä löytyi kamera, mutta siinä ei ollut muistikorttia. Syyttäjän mukaan tutkinnan yhteydessä on yritetty selvittää sitä, mitä kameralla on mahdollisesti kuvattu, mutta se ei ole onnistunut. 47 min. sitten Sukellusveneestä löytyi kamera Syyttäjän toivomaa kuulustelua ei kuunnella uudestaan Tuomari ei katsonut tarpeelliseksi kuunnella Madsenin poliisikuulustelua uudestaan. Istunto jatkuu. Syyttäjän mukaan Madsenin mielentilatutkimukseen pureudutaan myöhemmin tänään. Sitä ennen syyttäjä aikoo nostaa esiin tärkeinä pitämiään asioita jutun esitutkinnasta. Istunnossa tauko - Madsen käyskentelee salissa Istunnossa on meneillään lyhyt tauko, kun tuomari pohtii, onko syyttäjän toivoman kuulustelunauhan kuunteleminen tarpeen. Aftonbladetin paikalla olevan toimittajan mukaan Madsen on tauon aikana käyskennellyt ympäriinsä salissa samaan aikaan, kun hänen asianajajnsa on keskustellut syyttäjän kanssa. Tämä on lehden mukaan aiheuttanut reaktioita erityisesti ruotsalaisten toimittajien keskuudessa, sillä syytetyn liikkumista salissa ei pidetä tavallisena käytäntönä. Syyttäjä tahtoo kuulla Madsenin kuulusteluissa antaman selityksen Kim Wallin kuolemasta uudestaan Syyttäjä ilmoitti tahtovansa kuulla uudestaan erään poliisikuulusteluista, jossa Peter Madsen kertoo, mitä tapahtui kun Kim Wall kuoli. Puolustus protestoi. - Emme ole Yhdysvalloissa, Madsenin asianajaja sanoi ja ilmoitti, ettei kuulustelun kuuntelemiselle uudestaan ole hänen mielestään syytä. Syyttäjän mukaan kuulustelunauhan kuuleminen on kuitenkin tärkeää. Tuomarin mukaan täytyy keskustella, onko kuulustelun kuunteleminen tarpeellista. Madsenin ex-vaimoa ei kuulla Tuomari kertoi juuri, ettei Madsenin entistä vaimoa kuulla todistajana. Hän oli aiemmin toimittanut oikeuteen lääkärintodistuksen poissaolonsa vuoksi. Oikeus on katsonut lääkärintodistuksessa olevan syyn päteväksi, mutta syistä ei ole kerrottu tiedotusvälineille. Naisen olisi alun perin pitänyt olla oikeuden kuultavana jo viime viikolla. 10:53 Madsenin ex-vaimoa ei kuulla Madsen saapui oikeussaliin Keksijä Peter Madsen on saapunut juuri oikeussaliin. Myös hänen asianajajansa, syyttäjä ja tuomari ovat jo paikalla, eli istunto voi alkaa. Syyttäjä aikoo kertoa Kim Wallin vammoista Ruotsalaislehti Aftonbladetin tietojen mukaan syyttäjä aikoo kertoa tänään toimittaja Kim Wallin saamista vammoista. Lehden mukaan istunnossa käsitellään mahdollisesti myös Madsenille tehtyä mielentilatutkimusta. Oikeudenkäynti alkaa kello 10.30 Kyseessä on kymmenes istuntopäivä. Tanskalaislehti Ekstra Bladetin mukaan istunnon aluksi pitäisi selvitä, saapuuko Peter Madsenin ex-vaimo todistamaan. Ex-vaimo oli aiemmin toimittanut oikeuteen lääkärintodistuksen selittääkseen poissaoloaan. Tanskalaislehden toimittajan mukaan myös Kim Wallin vanhemmat ovat saapuneet Kööpenhaminaan seuraamaan oikeudenkäyntiä.