Ulkomaat

Europol: Euroopassa seurannassa 65 000 ihmissalakuljettajaksi epäiltyä 5.4. 6:10

Yli 60 prosenttia salakuljettajista, joiden kansallisuuden Europol on tunnistanut, on eurooppalaisia.

Eurooppalaiset lainvalvontaviranomaiset seuraavat ainakin 65 000 epäiltyä ihmissalakuljettajaa, kertoo Euroopan poliisivirasto Europol. Määrä on kaksinkertainen verrattuna noin kolmen vuoden takaiseen.



Europolin mukaan kysyntä ihmissalakuljettajille on edelleen suurta, vaikka Välimeren ylittäneiden siirtolaisten määrä on laskenut.



Syyskuussa 2015 Europol kertoi, että heidän tiedossaan oli noin 30 000 epäiltyä ihmissalakuljettajaa. Vuoden 2016 loppuun mennessä määrä nousi 55 000:een ja viime vuonna määrä kasvoi kymmenellä tuhannella.



