Teinipoika söi maasta etanan ja koko hänen elämänsä muuttui järkyttävällä tavalla – ystävä kertoo nyt, mitä traagisena iltana tapahtui

Ulkomaat

Teinipoika söi maasta etanan ja koko hänen elämänsä muuttui järkyttävällä tavalla – ystävä kertoo nyt, mitä tr

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso yllä olevalta videolta Samin tarina hänen läheistensä kertomana.