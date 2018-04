Ulkomaat

Lähetystörakennus palaa Tukholmassa: 14 loukkaantunut – yksi otettu kiinni tuhopoltosta epäiltynä

Tukholmassa 14 ihmistä on loukkaantunut rakennuspalossa Östermalmilla.





Palavassa rakennuksessa sijaitsevat Portugalin, Tunisian ja Argentiinan suurlähetystöt.Palo roihuaa Narvavägenillä sijaitsevan talon 3., 4. ja 5. kerroksessa. Tulipalo ei ole pelastuslaitoksen mukaan hallinnassa, ja palopaikan lähialue on suljettu.Poliisi kertoo ottaneensa kiinni yhden ihmisen epäiltynä tuhopoltosta.Poliisin mukaan kiinni otettu sopii tuntomerkkeihin, jotka poliisi aiemmin antoi etsimästään henkilöstä. Poliisi kertoi aiemmin etsivänsä paloon liittyen noin 50-vuotiasta kookasta miestä.Alustavien tietojen mukaan tulipalo on saanut alkunsa Portugalin suurlähetystöstä, kertoo Aftonbladet-lehti.Rakennuksessa on lähetystöjen lisäksi useita yrityksiä, muun muassa viinibaari ja ravintola.