Ulkomaat

Kuumottava video: Valtava valkohai seurasi poliisin kumivenettä

4.4. 12:41

Australia Australian etelärannikolla koettiin jännittäviä hetkiä, kun jättimäinen valkohai alkoi seurata poliisivenettä.

Kumisella veneellä liikkunut poliisipartio oli valvomassa vesiliikennettä pääsiäislauantaina eteläisessä Australiassa. Toinen partio sai kuvattua, kun vedessä näkyi yllättäen hain evä. Hai oli pituudeltaan veneen kanssa samaa kokoluokkaa.



Hai seurasi poliisi venettä oman aikansa, jonka jälkeen se vaihtoi kurssia ja ui pois.



Valkohai voi kasvaa kuusimetriseksi se voi painaa jopa kaksi tonnia. Valkohai on maailman suurin petokala. Useimmiten valkohait ovat yksineläjiä. Valkohai on lihansyöjä, mutta sen ravinto koostuu pääosin rauskuista, hylkeistä ja muista vedessä eläjistä.



Valkohain tiedetään hyökänneen myös ihmisten kimppuun. Useimmiten ihmiset selviävät kuitenkin hain hyökkäyksestä hengissä. Valkohailla on kuitenkin pelottava maine, sillä esimerkiksi Tappajahai-elokuvissa esiintyy valkohai.