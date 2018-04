Ulkomaat

Vakavista tietomurroista syytetty Lauri Love muistelee lapsuuttaan Suomessa – kulki potkukelkalla kouluun





Pitkä piina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turvallisuuskonsulttina tienaisi hyvin, mutta kapitalistinen liiketoiminta ei kiinnosta minua.





Lauri syntyi





Muistan kulkeneeni potkurilla kouluun ja luistelun. Suomen koulu oli 10 kertaa parempi kuin englantilainen.





Perhe kertoo









Kesällä 2012





Idealisti-Love