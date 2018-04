Mitä jos Jari Sillanpää olisi kärynnyt metamfetamiinista Thaimaassa? Tällaisia ovat maan karut vankilat

Ulkomaat

Mitä jos Jari Sillanpää olisi kärynnyt metamfetamiinista lomallaan? Tällaisia ovat Thaimaan karut vankilat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Huumeista kärähtäjää uhkaa vankilatuomio





Suomalaisten huumekärähdykset Thaimaassa yksittäistapauksia





Teurasjätettä ruoaksi, hygienia ja terveydenhoito huonoa