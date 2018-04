Ulkomaat

Kymmeniä lapsia on saattanut kuolla tai haavoittua ilmaiskussa kouluun Afganistanissa – YK tutkii raportteja





Ristiriitaisia lausuntoja

Kyseessä on Afganistanin ilmavoimien uskonnolliseen kouluun tekemä ilmaisku, jossa turvallisuuslähteiden mukaan kuoli tai haavoittui kymmeniä lapsia.Sadat ihmiset olivat kokoontuneet juhlistamaan valmistujaisjuhlaa talebanin hallitsemassa Kunduzin maakunnassa maanantaina, kun Afganistanin ilmavoimien helikopterit iskivät, silminnäkijät kertovat uutistoimisto AFP:lle.Ainakin 59 ihmistä, heidän joukossaan talebanjohtajia, kuoli hyökkäyksessä. Nimettöminä pysyneet turvallisuuslähteet sanoivat, että suurin osa siviiliuhreista oli lapsia.Valtion virkamiehet Kabulissa ja Kunduzissa ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja ilmaiskusta. Osassa kiistetään siviilien joutuneen uhreiksi tai että uskonnolliseen kouluun olisi osunut ammuksia.Kunduzin poliisipäällikkö sanoi, että 72 vihollista on tapettu ilmaiskussa. Hän lisäsi, että viisi siviilihenkilöä oli kuollut ja 52 haavoittunut, mutta että isku ei ollut kohdistunut uskonnolliseen kouluun tai moskeijaan.Talebanin edustajan mukaan koulua johtivat talebanliikettä sympatisoivat islaminuskoiset oppineet, mutta koulu oli avoin kaikille. Hänen mukaansa koulussa oli paikalla 2 000 ihmistä, joista 750 oppilaita, mutta kukaan paikalla olleista ei kuulunut talebanin johtoon.Yhdysvaltain ja Afganistanin joukot ovat viime aikoina lisänneet maa- ja ilmahyökkäyksiä taleban- ja Isis-kapinallisia vastaan. Sota maassa on jatkunut jo 16 vuotta.