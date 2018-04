Ulkomaat

Saksalainen syyttäjä haluaa luovuttaa Puigdemontin Espanjaan

Syyttäjäviranomainen saksalaisessa Schleswig-Holsteinin osavaltiossa on päättänyt anoa lupaa luovuttaa Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont Espanjaan, kirjoittaa Süddeutsche Zeitung.