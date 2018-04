Ulkomaat

Valtava tunneliverkosto löytyi maan alta Itä-Ghoutassa – ”Todellinen hämähäkinseitti”

































Syyrian armeija on löytänyt suuren maanalaisen tunneliverkoston kapinallisten hallussa aiemmin olleesta Jobarista, Itä-Ghoutassa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Pääkaupunki Damaskoksen lähellä sijaitsevalta alueelta alettiin maanantaina evakuoida viimeisiä kapinallisia.Verkostoa esiteltiin medialle samana päivänä. Osa tunneleista on niin leveitä, että nelipyöräinen ajoneuvo mahtuu ajamaan niiden läpi. Toisiin pääsee vain jalan.– Tämä tunneliverkosto on todellinen hämähäkinseitti, Syyrian armeijan upseeri totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.Tunnelien seinät on tuettu metallitangoin, ja niihin on asennettu valojen lisäksi valvontakameroita.Verkosto on noin viisi kilometriä pitkä ja yhdistää Jobarin kapinallisten hallussa olleisiin Ain Tarmaan ja Zamalkaan. Tunneleita käytettiin muun muassa ruuan, lääkkeiden ja polttoaineen kuljettamiseen alueelle.SANA-uutistoimiston mukaan armeija löysi myös kaksi maanalaista kenttäsairaalaa.Syyrian sisällissotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian hallituksen joukkojen suurhyökkäyksessä Itä-Ghoutassa on saanut surmansa yli 1 600 siviiliä.