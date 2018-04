Ulkomaat

Boko Haramin hyökkäyksessä kuoli Nigeriassa parikymmentä – yli 80 haavoittui

2.4. 23:00

Jihadistit ottivat yhteen Nigerian armeijan kanssa maan koillisosassa Maidugurin kaupungin lähistöllä.

Nigeriassa parikymmentä ihmistä kuoli ja yli 80 haavoittui äärijärjestö Boko Haramin hyökkäyksessä maanantain vastaisena yönä. Jihadistit ottivat yhteen Nigerian armeijan kanssa maan koillisosassa Maidugurin kaupungin lähistöllä.



Kuolonuhrit on löydetty kahdesta kylästä. Viranomaisten mukaan he saivat surmansa, kun kapinalliset hyökkäsivät kyliin sekä lähellä sijaitsevaan armeijan tukikohtaan.



Boko Haram perustettiin liki yhdeksän vuotta sitten Maidugurissa. Äärijärjestön tavoitteena on luoda jyrkän linjan islamistinen valtio Koillis-Nigeriaan.



Jihadistien terrori ja hyökkäykset ovat vaatineet yhteensä noin 20 000 ihmisen hengen Nigeriassa. Lisäksi yli kaksi miljoona ihmistä on joutunut pakolaisiksi.