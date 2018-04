Ulkomaat

AFP: Meksikossa väkivaltainen vankilamellakka – seitsemän poliisia kuollut





Meksikon viranomaisten mukaan seitsemän poliisia on kuollut vankilassa leimahtaneissa väkivaltaisuuksissa itäisessä Meksikossa.Poliisit yrittivät saada La Toman vankilan hallintaansa. He jäivät kuitenkin puuverstaalta saamillaan työkaluilla aseistautuneiden vankien jalkoihin.Vankila sijaitsee Veracruzin osavaltiossa, Amatlan de los Reyesin kaupungissa. Osavaltion viranomaisten mukaan osa vankilan vangeista on ”erittäin vaarallisia”.