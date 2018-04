Ulkomaat

Kolme hiihtäjää kuoli lumivyöryssä Sveitsissä

Uhrit olivat hiihtämässä, kun he jäivät lumen alle Valais’n kantonissa sijaitsevan Fieschin kylän liepeillä, Reuters kertoo.Turmassa kuoli kolme ja loukkaantui kaksi ryhmän jäsentä.Valais’n kantonin poliisi tiedotti asiasta sunnuntaina.Lumivyöry tapahtui lauantaina iltapäivällä. Uhrien etsiminen lykkääntyi huonojen sääolosuhteiden vuoksi sunnuntaille. Etsinnät on saatu päätökseen ja loukkaantuneet on toimitettu sairaalahoitoon.Valais’n kantonin poliisi varoitti pääsiäisviikonlopun lumivyöryistä verkkosivuillaan kiirastorstaina.Myös monessa muussa Alppien kohteessa on tällä hetkellä vakava lumivyöryvaara aluetta kurittaneiden runsaiden lumisateiden vuoksi.