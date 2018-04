Ulkomaat

Ensimmäinen brittisotilas kuoli taistelussa Isisiä vastaan

Ensimmäinen brittisotilas kuoli taistelussa Isisiä vastaan

1.4. 9:30

Syyria Kuollut brittimies palveli aiemmin Afganistanissa ja Lähi-idässä.

Brittisotilas on kuollut Syyriassa taistelussa ääriryhmä Isisiä vastaan. Hän oli ensimmäinen britannialainen sotilas, joka kuoli kamppailussa Isisiä vastaan. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimien erikoisyksikköön kuulunut 33-vuotias mies kuoli torstaina tienvarsipommiin hänen taistellessaan Yhdysvaltojen joukkojen kanssa.



Räjähdys tapahtui Yhdysvaltojen ja Britannian viranomaisten mukaan pohjoisessa Syyriassa Manbijin kaupungissa. Räjähdyksessä kuoli myös yhdysvaltalainen sotilas ja viisi muuta haavoittui.



Kuollut brittimies palveli aiemmin Afganistanissa ja Lähi-idässä.



Syyrian seitsemän vuotta jatkuneessa sodassa on kuollut yli 350 000 ihmistä ja miljoonia ihmisiä on paennut sodan tieltä.