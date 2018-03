Ruben, 58, on naulittu ristille 32 pitkäperjantaina peräkkäin: ”Tunnen oloni niin mahtavaksi” – video ei herkille!

Ulkomaat

Ruben, 58, on naulittu ristille 32 pitkäperjantaina peräkkäin: ”Tunnen oloni niin mahtavaksi” – video ei herki

Rituaalista kuvattu video on nähtävissä jutun yläosassa. Lisäksi videolla on materiaalia edellisenä päivänä pidetystä kulkueesta, jossa ristiinnaulittavia ruoskittiin. Varoitus: video voi järkyttää herkimpiä katsojia.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy