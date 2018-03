Ulkomaat

Trump twiittasi kuvia Meksikon-muurista ja kertoi rakennushankkeen alkaneen – paljastui valheeksi

Presidentti Donald Trump ilakoi Twitterissä Meksikon vastaisen muurin rakennustöiden alkaneen. Pian paljastui, että Twitter-kuvissa näkyvä raja-aita on rakennettu jo 1990-luvulla.

