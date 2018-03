Ulkomaat

Seksuaalisesta ahdistelusta syytetty Trump julisti huhtikuun seksuaalisen ahdistelun vastaiseksi kuukaudeksi

Seksuaalisesta ahdistelusta syytetty Trump julisti huhtikuun seksuaalisen ahdistelun vastaiseksi kuukaudeksi

31.3. 3:28

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut huhtikuun seksuaalisen ahdistelun vastaiseksi kuukaudeksi.

Teemakuukauden tarkoituksena on puuttua seksuaaliseen ahdisteluun ja lisätä ihmisten tietoisuutta seksuaalisesta ahdistelusta.



Trumpia itseään on toistuvasti syytetty seksuaalisesti epäasiallisesta käyttäytymisestä. Julkisuudessa ainakin 20 naista on väittänyt Trumpin joko seksuaalisesti häirinneen tai ahdistelleen heitä ennen kuin Trumpista tuli presidentti.



Valkoisen talon julkaisemassa julkilausumassa Trump sanoo muun muassa, että seksuaalirikokset ovat edelleen traagisen yleisiä yhteiskunnassa ja syylliset eivät usein joudu vastuuseen teoistaan.