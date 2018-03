Ulkomaat

BBC: Myrkkyhyökkäyksestä toipuva Julia Skripal pystyy puhumaan – mystinen venäläissulho herättää kysymyksiä

Myrkky saattoi olla ovenkahvassa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oliko iskun pääkohde sittenkin Julia?