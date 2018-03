Ulkomaat

Pitkäperjantai oli Gazassa verinen – ainakin 12 kuoli ja 750 loukkaantui Israelin ilmaiskussa





Israel kertoo tehneensä ilmaiskun palestiinalaisjärjestö Hamasin kohteeseen Gazassa sen jälkeen kun palestiinalaistaistelijat olivat yrittäneet iskeä kohti Israelin joukkoja. Isku tapahtui perjantaina samaan aikaan, kun Gazassa oli meneillään mittavat mielenosoitukset.Uhriluku on kasvanut perjantain mittaan. Viimeisimmän tiedon mukaan ainakin 12 palestiinalaista kuoli mielenosoituksessa Gazassa lähellä Israelin rajaa, kertoo Gazan terveysministeriö. Lisäksi noin 750 arvioidaan loukkaantuneen tulituksessa.Tuhannet mielenosoittajat vaativat, että Israelin valtaamilta alueilta paenneet ihmiset päästettäisiin takaisin koteihinsa.Israelin armeija ilmoitti ampuvansa kohti ”mielenosoituksen lietsojia” ja yritti hajottaa mielenosoittajien joukkoa myös ampumalla lennokeista kyynelkaasua heidän päälleen. Armeijan mukaan palestiinalaiset olivat vyöryttäneen palavia renkaita sekä heitelleet palopommeja ja kiviä kohti Israelin ja Gazan rajalla olevaa turva-aitaa.Gazan terveysministeriön mukaan Israelin joukot ovat vastuussa mielenosoittajien kuolemista.Noin 17 000 Gazan palestiinalaista on perustanut leirejä Israelin rajan tuntumaan kuusiviikkoisia mielenosoituksia varten. Niiden tarkoituksena on myös kritisoida toukokuussa järjestettävää Israelin valtion itsenäisyysjulistuksen 70-vuotisjuhlaa sekä Yhdysvaltain suurlähetystön siirtymistä Tel Avivista Jerusalemiin