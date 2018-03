Ulkomaat

Venäjä aloitti vastavuoroiset diplomaattikarkotukset – Tass: Kaksi hollantilaista karkotetaan

Venäjä on aloittanut EU-maita koskevat vastatoimet venäläisdiplomaattien karkotuksille. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä karkottaa kaksi hollantilaista diplomaattia.Venäjä on kutsunut venäläisdiplomaattien karkotuksia tehneiden maiden suurlähettiläitä Venäjän ulkoministeriöön Moskovassa. Lähettiläille annetaan nootti ja heitä informoidaan Venäjän vastatoimista, tiedotti Venäjän ulkoministeriö tänään. Uutistoimisto AFP:n mukaan yhdeksän EU-maan lähettiläät ovat saaneet kutsun.AFP:n valokuvaajan mukaan iltapäivällä ulkoministeriöön ovat saapuneet seuraavien EU-maiden suurlähettiläät: Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Latvia, Liettua, Puola, Tshekki ja Slovakia. Lisäksi hänen mukaansa ministeriöön saapui myös joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden lähettiläitä.Myös Tanskan suurlähettiläs on saanut kutsun saapua tapaamiseen Venäjän ulkoministeriöön tänään, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR.Suomen ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin kello 14:n jälkeen, ettei toistaiseksi ole tietoa, onko myös Suomen lähettiläs kutsuttu Venäjän ulkoministeriöön.Eilen Venäjä ilmoitti karkottavansa 60 yhdysvaltalaista diplomaattia vastatoimena Yhdysvaltain vastaavan suuruiselle venäläisdiplomaattien karkotuspäätökselle. Venäjän odotetaan ryhtyvän vastatoimiin muitakin maita kohtaan, jotka ovat karkottaneet venäläisiä diplomaatteja.Taustalla kiistassa on entisen venäläisvakoojan ja tämän tyttären murhayritys Britanniassa aiemmin maaliskuussa, mikä on johtanut jo yli 150 venäläisen diplomaatin karkottamiseen eri maista ympäri maailman.