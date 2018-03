Ulkomaat

Pentagon julkisti dramaattisen videon: Näin erikoisjoukot tekevät selvää Isis-taistelijoista Afganistanissa

Yhdysvaltain asevoimat on julkistanut harvinaista videomateriaalia, jossa Yhdysvaltain ja Afganistanin erikoisjoukot iskevät Isisin tukikohtaa vastaan.

