Ulkomaat

Venäjä: Putin edelleen valmis huippukokoukseen Trumpin kanssa

28.3. 13:25

Venäjän presidentti Vladimir Putin on edelleen valmis tapaamaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksessa, ilmoittaa Kremlin tiedottaja.

Putinin edustaja Dmitri Peskov sanoi, että presidenttien mahdollinen tapaaminen on kiinni Yhdysvalloista. Venäjä on Peskovin mukaan valmis tapaamiseen.



Putinin ja Trumpin kaavaillun huippukokouksen on arvioitu muuttuneen mahdottomaksi sen jälkeen kun länsimaat ja sotilasliitto Nato päättivät karkottaa suuren määrän venäläisiä diplomaatteja.