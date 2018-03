Näin Venäjällä kommentoidaan diplomaattien karkotuksia: ”Provosoiva ele” – toimii jatkona vastakkainasettelulle

Ulkomaat

Näin Venäjällä kommentoidaan diplomaattien karkotuksia: ”Provosoiva ele” – toimii jatkona vastakkainasettelull

Yllä olevalla videolla presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä perustelevat venäläisdiplomaatin karkotusta. Suomi ilmoitti karkottavansa yhden venäläisdiplomaatin.





Yhteensä sata venäläisdiplomaattia karkotetaan

Onko sittenkään kriisiä?