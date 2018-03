Ulkomaat

Nato karkottaa seitsemän venäläisdiplomaattia Britannian hermomyrkkyiskun takia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä perustelevat venäläisdiplomaatin karkotusta.