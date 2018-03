Ulkomaat

Video: Tuuli kävi Saharasta – Venäjällä asti laskettelukeskus muuttui oranssiksi

Pitkin Itä-Eurooppaa on satanut viikonloppuna oranssia lunta.

Syynä ovat olleet Saharan hiekkamyrskyt. Tuulten mukana kulkeutunut on sekoittunut vesi- ja lumisateisiin. Oranssia lunta on satanut ainakin Bulgariassa, Romaniassa, Moldovassa, Ukrainassa ja Venäjällä.



Yllä olevalta videolta näet, miten Venäjällä Estosadokissa on lasketeltu oransseissa maisemissa.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.