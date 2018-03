Australialainen mies löysi naapurinsa pihalta tolkuttoman pytonin – katso video

Ulkomaat

Video: Australialainen mies löysi naapurinsa pihalta tolkuttoman pytonin

oli vatsan pulleudesta päätellen ruokahetki kesken kun paikallinen asukas löysi sen lymyilemästä keskellä omakotitalojen pihoja. Mies ei vaikuttanut pelkäävän suomukasta jättiläistä vaan rohkein elkein veti käärmen kolosta ulos.– Se näyttää kuin se olisi syönyt koiran, kommentoi vierestä seurannut nainen.Käärmeen löytänyt mies arvioi sen olevan ainakin kolmemetrinen.– Katsokaa miten iso se on, se on jättimäinen.Mies käsittelee rauhalliselta vaikuttavaa pytonia tottunein ottein ja lopulta laittaa sen mustaan kangaspussiin.Pyton surmaa saaliinsa kuristamalla. Sillä on myös terävät hampaat, jolla se saa pidettyä saaliinsa paikallaan. Mitä enemmän saalis rimpuilee, sen voimakkaammin pyton puristaa. Kun saalis on kuollut, käärme nielee sen kokonaisena.Käärmeet ovat hyvin harvoin uhka ihmisille. Yleensä niiden saaliita ovat toiset eläimet.