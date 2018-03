Ulkomaat

Sukellusvenemurhan oikeudenkäynti – IS seuraa hetki hetkeltä: väitetyt murhavälineet esillä oikeudessa

Päätapahtumat 24 min. sitten Madsen oli kommentoinut naistodistajan vartaloa 42 min. sitten Todistaja: Ruuvimeisseliä ei tarvita sukellusveneessä Päivän kolmas todistaja esiintyy nimettömänä. Hän on mies, joka oli vuosina 2008-09 jäsenenä Copenhagen Suborbitals - rakettiyrityksessä, jossa myös Madsen vaikutti. Vuonna 2014 Madsen lähti erimielisyyksien jälkeen yrityksestä ja hänestä tuli sen kilpailija. Madsen pyysi naistodistajaa kanssaan sukellusvenematkalle Todistajantuoliin istuu nyt päivän toinen naistodistaja, joka kertoo olleensa kävelyllä ystävättärensä kanssa ja nähneensä Madsenin viime vuoden toukokuussa juttelemassa ulkomaisten turistien kanssa. Nainen kertoo heidän pysähtyneen paikalle ja keskusteleen Madsenin kanssa. Tämä oli kertonut rakentaneensa sukellusveneen itse ja naiset sai vatopastetun kierroksen aluksessa. He olivat vaihtaneet puhelinnumeroita ja Madsen oli kutsunut naisen ja tämän ystävättären matkalle aluksella. Heinäkuussa Madsen oli yrittänyt soittaa naiselle, mutta tämä ei ollut vastannut. - Oli kummallista että hän soitti eikä lähettänyt viestiä, nainen sanoo. Kaksi päivää ennen Kim Wallin tapaamista Madsen oli jälleen lähettänyt tekstiviestin naiselle ja pyytänyt tätä mukaansa sukellusvenematkalle. Tällä kertaa Madsen käytti sinä-muotoa. Nainen oli aiemmin luullut, että Madsen oli kutsunut myös hänen ystävättärensä mukaan. Nainen vastasi Madsenille, että hänellä ei ollut aikaa. Nainen kertoo olleensa käsityksessä, että monet olisivat halunneet sukeltamaan, joten siksi oli erikoista, että hän sai kutsun. Madsen oli kommentoinut naistodistajan vartaloa Syyttäjä kysyy naistodistajalta vielä, onko Madsen koskaan sanonut jotain naisen vartalosta. - Kerran kun vaihdoin vaatteita Peter sanoi: Jos minulla olisi tuollainen vartalo, käyttäisin sitä hauskanpitoon koko ajan. 24 min. sitten Madsen oli kommentoinut naistodistajan vartaloa Puolustusasianajaja kyselee naistodistajalta tämän sukellusvenematkasta ja siitä, kuinka usein Madsen käytti sukellusvenettään. Naisen mukaan ei kovin usein, mutta toisaalta hän ei ollut joka päivä verstaalla, joten hän ei tiedä tarkasti. Naiselta kysytään toistuvasti, oliko hän varma, että Madsen oli yrittänyt houkutella hänet yksin kanssaan sukellusveneeseen. Naisen mukaan hän ei ole varma, mutta hänelle oli syntynyt sellainen käsitys. Todistaja: Ruuvimeisseliä ei tarvita sukellusveneessä Syyttäjä näyttää naiselle kuvia myös kantohihnoista, joita sukellusveneestä löytyi. Syyttäjän teorian mukaan Madsen käytti niitä Kim Wallin kiinni sitomiseen ennen murhaa. Nainen kertoo nähneensä kyseisen kaltaisia hihnoja aluksessa aiemminkin, mutta ei usein. Ne eivät naisen käsityksen mukaan kuuluneet veneen tyypilliseen varustukseen. Syyttäjä kysyy naiselta myös pitkästä ruuvimeisselistä, jota Madsen syyttäjän mukaan käytti Wallin vahingoittamiseen. - Onko sellaiselle jotain käyttöä sukellusveneessä, syyttäjä kysyy. - Ei, nainen vastaa. - Oletteko aiemmin nähnyt sitä? - En. Muita oikeudessa esillä olleita esineitä ovat olleet muun muassa saha ja vihreä vesiletku. Syyttäjä on myös useaan otteeseen kysellyt todistajilta, oliko Madsenilla kameraa usein mukana ja käyttikö hän sitä. Kamerasta kyselemisen tarkoitus on jäänyt epäselväksi, mutta Madsenilta löytyi murhan jälkeen kamera jossa ei ollut muistikorttia. On mahdollista, että syyttäjä pyrkii herättämään epäilyksen, että Madsen oli halunnut kuvata Kim Wallin murhan. Useat todistajat ovat aiemmin kertoneet Madsenin kiinnostuksesta epätavallisiin videoihin ja jopa perversseihin seksitapoihin. 42 min. sitten Todistaja: Ruuvimeisseliä ei tarvita sukellusveneessä Todistaja: Madsen oli stressaantunut Naistodistaja kertoo, että ei tuntenut Madsenin kovin hyvin henkilökohtaisesti ja hän oli matkustanut sukellusveneellä vain kerran. Madsenin oli myös pyytänyt kertaalleen häntä mukaansa sukellusmatkalle yksin, mutta tämä ei ollut toteutunut. Naisen mukaan Madsen oli aina kohdellut häntä asiallisesti. Nainen kuvailee myös havaintojaan Madsenista hieman ennen Kim Wallin tapaamista. - Hän oli hieman stressaantunut, nainen sanoo. Salissa olevien mukaan Madsen kumartuu aika ajoin asianajajansa puoleen vaihtaakseen muutaman sanan. Kim Wallin vanhemmat paikalla oikeudessa Peter Madsenin oikeudenkäynti jatkuu, kyseessä on kuudes istuntopäivä. Paikalla ovat tanskalaismedian mukaan tänään myös Kim Wallin vanhemmat. Ensimmäinen todistaja on nainen, joka on työskennellyt vapaaehtoisena Madsenin rakettiverstaalla. Hän kertoo myös silloin tällöin siivonneensa murhapaikaksi epäiltyä Nautilus-sukellusvenettä. Hän siivosi sen myös vain hieman ennen Madsenin kohtalokasta matkaa Kim Wallin kanssa.