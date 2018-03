Ulkomaat

Saudi-Arabian johtama liittouma uhkaa Irania kostolla ohjusiskujen takia

"Meillä on oikeus vastata oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa".

Saudi-Arabian johtama sotilasliittouma uhkasi maanantaina arkkivihollistaan Irania kostotoimilla. Liittouma syyttää Irania siitä, että maa olisi Jemenin kapinallisten tekemien ohjusiskujen takana.Saudi-Arabia kertoi sunnuntain vastaisena yönä tuhonneensa seitsemän kapinallisten ohjusta, jotka oli suunnattu Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin sekä maan eteläosaan. Yksi ihminen kuoli ja kaksi haavoittui sirpaleista Riadissa.Liittouman tiedottajan mukaan liittoumalla on oikeus vastata Iranille oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.Saudi-Arabian johtama liittouma hyökkäsi maaliskuussa 2015 Jemeniin sen jälkeen, kun huthikapinalliset valtasivat Sanan.Iranin tukemat kapinalliset hallitsevat edelleen pääkaupunkia, maan pohjoisosaa ja maan suurinta satamaa. Sisällissodassa on kuollut liki 10 000 ihmistä. YK:n mukaan Jemenissä on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi.