Ulkomaat

Matkustiko Kim Jong-un Kiinaan? Vihreä juna ja mystinen autosaattue kuvattiin Pekingissä

Ylläolevalla videolla kuvaa Pekingissä nähdystä autosaattueesta, jonka uskotaan voivan liittyä Kim Jong-unin vierailuun.





