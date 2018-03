Ulkomaat

Valkoinen talo vastasi kohuhaastatteluun: Kiistää jyrkästi Trumpin suhteen pornotähteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoinen talo on kommentoinut pornotähtisunnuntaista kohuhaastattelua, jossa hän kuvailee seksisuhdettaan presidenttiDanielsin mukaan pari harrasti seksiä golf-turnauksen aikana Floridassa kesällä 2006. Trumpin vaimooli vain kuukausia aiemmin synnyttänyt parin lapsen.Daniels myös väitti haastattelussa, että tuntematon mies olisi uhannut häntä vuonna 2011, kun Daniels aikoi kertoa lehdessä ensimmäistä kertaa suhteesta.Valkoisen talon mukaan Trumpilla ei ole koskaan ollut suhdetta Danielsiin. Valkoinen talo myös sanoo epäilevänsä väitettyä uhkausta.– Presidentti kiistää on jyrkästi, selvästi ja johdonmukaisesti kiistänyt nämä väitteet, tiedottajalausui.– Väitteiden esittäjä on ollut tässä se epäjohdonmukainen.Trumpin asianajajantiedetään maksaneen Danielsille 130 000 dollaria vain päiviä ennen presidentinvaalia viime vuonna osana vaitiolosopimusta, mutta on epäselvää keneltä rahat tulivat.Cohen itse vastasi haastatteluun lähettämällä Danielsille kirjeen, jossa hän vaati Danielsilta anteeksipyyntöä puheista, joissa tämä vihjasi Cohenin liittyneen uhkailuun.