Venäjän ostoskeskuspalo: Tyttö soitti läheiselleen elokuvateatterin lukittujen ovien takaa: ”Kerro äidille, että rakastin häntä”

Ulkomaat

Venäjän ostoskeskuspalo: Tyttö soitti läheiselleen elokuvateatterin lukittujen ovien takaa: ”Kerro äidille, et

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kemerovon

Hän sanoi, että ”kerro äidille, että minä rakastin häntä, kerro kaikille, että minä rakastin heitä”.

Venäjän