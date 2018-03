Ulkomaat

Viranomaiset: Venäjän kauppakeskuspalon uhrimäärä jo 48

Otsikon alla olevalla videolla ilmakuvaa palopaikalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Venäjän Kemerovon kauppakeskuspalon kuolonuhrien määrä on noussut 48:aan, kertoo uutistoimisto Tass.Viranomaiset vahvistavat, että kauppakeskuksessa palaneen elokuvateatterin tiloista on löytynyt 11 ruumista lisää. Elokuvateatterin kolmesta salista kaksi on viranomaisten mukaan romahtanut neljännestä kerroksesta kolmanteen.Aiemmin on kerrottu, että monet palon uhreista ovat lapsia.Palo keskisiperialaisessa Kemerovossa sijaitsevassa kauppakeskuksessa syttyi eilen päivällä. Paloa oli sammuttamassa kuutisenkymmentä palomiestä.Kauppakeskus on avattu vuonna 2013. Keskuksessa on kauppojen lisäksi keilahalli, lasten leikkipaikka ja elokuvateatteri.