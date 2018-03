Ulkomaat

Mediat: Ainakin 37 kuollut kauppakeskuksen palossa Venäjällä – 69 ihmistä kateissa, uhrien joukossa lapsia





Venäjällä Siperiassa syttyneessä kauppakeskuksen tulipalossa 69 ihmistä on kateissa, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto AP:n mukaan. Venäläismedioiden mukaan lisäksi ainakin 37 ihmistä on kuollut. Monet uhreista ovat lapsia. Myös kateissa olevien joukossa on lapsia.Loukkaantuneita on venäläisten tiedotusvälineiden mukaan kolmisenkymmentä. Rakennuksesta evakuoitiin parisataa ihmistä.Tulipalo sattui Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa.Venäjällä palosta ovat kertoneet muun muassa uutiskanava Sputnik, uutistoimisto Ria Novosti ja uutistoimisto Interfax.Paloa oli sammuttamassa kuutisenkymmentä palomiestä. Viranomaiset epäilevät palon alkaneen elokuvateatterista.Tuli ehti levitä yli tuhannen neliömetrin alueelle. Videokuvissa näkyi, että rakennuksesta nousi ilmaan paksua valkoista ja mustaa savua.Kauppakeskus on avattu vuonna 2013. Keskuksessa on kauppojen lisäksi keilahalli, lasten leikkipaikka ja elokuvateatteri.