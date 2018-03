Nelihenkinen perhe meni nukkumaan eikä enää herännyt – Meksikossa kuolleiden amerikkalaisturistien kuolinsyy selvillä

Ulkomaat

Nelihenkinen perhe meni nukkumaan eikä enää herännyt – Meksikossa kuolleiden amerikkalaisturistien kuolinsyy s





Meksikossa lomahuoneistosta kuolleena löydetyn nelihenkisen yhdysvaltalaisperheen kuolinsyy on selvinnyt, kertoo uutistoimisto Reuters.Viranomaisten mukaan ruumiinavauksissa ilmeni, että he tukehtuivat kaasuun. Henkirikosta tai itsemurhaa ei tapauksessa epäillä.41-vuotiaan miehen, 38-vuotiaan naisen ja kahden alaikäisen lapsen ruumiit löydettiin varhain perjantaina Akumalista, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Cancunista.Syyttäjä kommentoi vasta tutkinnan päättymisen jälkeen, voiko huoneiston omistaja joutua vastuuseen kuolemista.Iowan osavaltiosta kotoisin ollut perhe matkusti Meksikoon 15. maaliskuuta, ja heitä odotettiin takaisin Yhdysvaltoihin keskiviikkona. Torstaina läheiset alkoivat arvella, että jokin oli pielessä. Perhe ilmoitettiin kadonneeksi perjantaina.– Me tavallaan toivoimme parasta – että ehkä he olivat päättäneet jäädä vielä yhdeksi päiväksi, kuolleen perheenäidin serkku kertoo.– Tietojeni mukaan he menivät nukkumaan eivätkä koskaan heränneet.Kyseessä oli perheen toinen lomamatka Meksikoon. Heidän oli määrä tavata muun muassa ystäviä ja vierailla vesipuistossa.